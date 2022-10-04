Общество

Псковский планетарий планирует подать заявки на два федеральных гранта

Псковский планетарий планирует подать заявки на федеральные гранты. Об этом директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы совместно с "Юным техником" досуговый научно-технический центр в Пскове - ред.) готовим заявку в Фонд президентских грантов, которую мы будем подавать уже в четвертый раз. Это большой проект, который затрагивает девять регионов России. Сейчас туда наконец-то присоединяется и наш планетарий. Также от планетария мы будем подавать заявку в Фонд культурных инициатив, есть совместная идея с нашим театром "Гротеск". Будем надеется, что все получится, и тогда обучение астрономии у нас выйдет на новый уровень», - рассказал Владимир Колпаков.

Он добавил, что в этом вопросе крайне важно взаимодействие различных организаций и структур, а также построение с ними эффективного диалога. Сам Владимир Колпаков отметил, что еще во время работы с «Юным Техником» смог выстроить благоприятные отношения с многими организациями.