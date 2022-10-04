Общество

Благотворитель подарил Пскову пять тысяч саженцев сосен

Благотворитель подарил Пскову пять тысяч саженцев сосен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Пять тысяч маленьких сосен высажены у образовательных организаций города Пскова. Такой подарок городу сделал благотворитель. Большое спасибо ему за такой вклад в благоустройство Пскова и заботу о здоровье наших детей», - написал Борис Елкин.

Саженцы распределили между детскими садами и школами, где территория требует озеленения. Посадки уже произвели. «Молодые деревца будут расти вместе с подрастающим поколением, радуя глаз круглый год и сохраняя чистоту окружающей среды», - добавил сити-менеджер.