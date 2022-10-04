Жителям Пскова напомнили, где можно привиться от гриппа

Главный врач городской поликлиники Галина Невалённая рассказала, где сейчас можно сделать вакцинацию против гриппа вакциной «Совигрипп». Пост она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Для удобства жителей Пскова предусмотрена предварительная запись на вакцинацию на госуслугах и в call-центре поликлиники по телефону: 299-028. Вакцинацию можно пройти в ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 ежедневно. Кроме того, можно вакцинироваться от гриппа в прививочных кабинетах подразделения Псковской городской поликлиники:
Кабинет №12 рабочие дни с 8.00 до 16.00 (с 16.00 до 19.00 – дежурный врач);
суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи;
Кабинет №4 рабочие дни с 8.00 до 18.00 (с 18.00 до 20.00 – дежурный врач);
суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи;
Кабинет №7 рабочие дни с 8.00 до 15.00, (с 15.00 до 19.00 – дежурный врач);
суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи.
Также по предварительной заявке и по предварительному согласованию проводится выездная вакцинация в организации (на предприятиях).