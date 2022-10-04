Общество

Жителям Пскова напомнили, где можно привиться от гриппа

Главный врач городской поликлиники Галина Невалённая рассказала, где сейчас можно сделать вакцинацию против гриппа вакциной «Совигрипп». Пост она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Для удобства жителей Пскова предусмотрена предварительная запись на вакцинацию на госуслугах и в call-центре поликлиники по телефону: 299-028. Вакцинацию можно пройти в ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 ежедневно. Кроме того, можно вакцинироваться от гриппа в прививочных кабинетах подразделения Псковской городской поликлиники:

поликлиника №1

Кабинет №12 рабочие дни с 8.00 до 16.00 (с 16.00 до 19.00 – дежурный врач);

суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи;

поликлиника №2

Кабинет №4 рабочие дни с 8.00 до 18.00 (с 18.00 до 20.00 – дежурный врач);

суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи;

поликлиника №3

Кабинет №7 рабочие дни с 8.00 до 15.00, (с 15.00 до 19.00 – дежурный врач);

суббота с 8.00 до 13.00 по предварительной записи.

Также по предварительной заявке и по предварительному согласованию проводится выездная вакцинация в организации (на предприятиях).