Полномочия трёх членов Общественной палаты Псковской области прекратят досрочно

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава проходит в областном центре сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед началом заседания членов региональной Общественной палаты наградили за вклад в развитие гражданского общества, особые заслуги в общественной жизни.
На заседании подвели итоги общественного наблюдения во время проведения избирательной кампании 11 сентября.
Кроме того, в ходе заседания рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий трёх членов Общественной палаты пятого состава на 2021-2024 годы (Алеси Михачëвой, Самира Аль-Араби и Юрия Бурлина) в связи с избранием депутатами в органы местного самоуправления, а также вопросы об изменениях в персональном составе комиссий.