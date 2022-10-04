Общество

Полномочия трёх членов Общественной палаты Псковской области прекратят досрочно

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава проходит в областном центре сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед началом заседания членов региональной Общественной палаты наградили за вклад в развитие гражданского общества, особые заслуги в общественной жизни.

На заседании подвели итоги общественного наблюдения во время проведения избирательной кампании 11 сентября.

«У нас оперативно сработал штаб общественного наблюдения. Мы продолжим свою работу, поскольку следующие выборы будут серьёзными. В составе общественного штаба наблюдения за выборами работали 16 человек. Все три дня работала горячая линия. Они принимали и перепроверяли информацию, опубликованную в открытом доступе. Было заключено 27 соглашений, по области работали 256 наблюдателей», – рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий трёх членов Общественной палаты пятого состава на 2021-2024 годы (Алеси Михачëвой, Самира Аль-Араби и Юрия Бурлина) в связи с избранием депутатами в органы местного самоуправления, а также вопросы об изменениях в персональном составе комиссий.