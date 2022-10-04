Общество

Борис Елкин возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО

Глава администрации Пскова Борис Елкин возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за сентябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Медиалогия».

МедиаИндекс псковского сити-менеджера составил 7 069, по сравнению с предыдущим месяцем он поднялся на одну строчку. Следом идет мэр Вологды Сергей Воропанов (6 424). На третьем месте в медиарейтинге глава Петрозаводства Владимир Любарский (5 943).

Кроме того, в рейтинг впервые вошел новоизбранный председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. На данный момент он находится на 17 позиции с индексом 160.

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Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования - сентябрь 2022 года.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: