Общество

В Псковской области подрядчики стали чаще срывать сроки по контрактам

Подрядчики в Псковской области чаще стали нарушать сроки исполнения контрактов, а заказчики при этом не требуют взыскания неустойки, о такой проблеме в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. По его итогам он сообщил, что со стороны УМВД за 8 месяцев этого года проведено 30 проверок юрлиц, получивших средства федерального бюджета на реализацию нацпроектов.

«Два момента требуют внимания: подрядчики чаще стали нарушать сроки исполнения контрактов, а заказчики, в свою очередь, не требуют взыскания неустойки. Поручил руководителям муниципалитетов усилить контроль и своевременно проводить претензионную работу», - отметил губернатор.

Также он добавил, что в регионе несколько лет фиксируется положительная тенденция по снижению случаев криминала на улицах и в общественных местах. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 6,7%, на улицах – на 22,8%. Значительно сократилось количество тяжких (на 62,3%) и особо тяжких преступлений (на 55,4%).

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам противодействия и профилактики киберпреступлений, а также предупреждению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.