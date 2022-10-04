Общество

Акция «Петровский дуб» прошла в Великих Луках

Акция «Петровский дуб» прошла в Великих Луках сегодня, 4 октября, ее организовал городской краеведческий музей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Краеведческий музей города Великие Луки

Участники акции посадили саженец из бывшего имения Сахино Великолукского уезда, в котором, по легенде, в начале XVIII века император Петр Первый посадил дуб.

Кроме того, в рамках акции прошли Межрегиональные исторические чтения «Петровский дуб – символ развития. К 350-летию со дня рождения Петра I».