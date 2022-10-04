Общество

Общероссийский рекорд по уборке силоса установили в Псковской области

Общероссийский рекорд установили в Псковской области в номинации «Самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8-часовую смену». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В хозяйстве «Агро Нова» в деревне Насва кормоуборочный комбайн RSM F 2650 (производство «Ростсельмаш») заготовил максимальное количество кукурузы на силос – 1443 тонны. Сбор начался в 8:47 утра и закончился в 16:47 под наблюдением официальных независимых судей из организации Книги рекордов России, представителей СМИ и зрителей.

Комбайн прошел путь по полю со средней длиной гона 1,5 км, двигаясь со скоростью до 7,5 км/ч. Всего было совершено 103 рейса. Организатором мероприятия выступили «Ростсельмаш» и «Еврохимсервис».

В Псковской области такая техника, помимо «Агро Нова», есть в хозяйствах ООО «ПсковАгроИнвест» и ОАО «Красное Знамя».

Комбайны были приобретены в рамках реализации инвестиционных проектов, отметила глава региона.