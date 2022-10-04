Общество

Лучших рационализаторов и изобретателей определяют в Псковской области

Итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2022» подведут сегодня, 5 октября, финалистами конкурса стали 10 человек. Среди них - сотрудники предприятий, преподаватели ПсковГУ, программисты, студенты и школьники из Пскова, Великих Лук и других районов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По видео-конференц-связи перед собравшимися участниками конкурса и членами жюри сегодня выступил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он отметил, что мероприятие уже становится традицией, в этом году его провели во второй раз.

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Парламентарий отметил важность конкурса. По его мнению, необходимо уделять особое внимание жителям Псковской области, которые обладают уникальными возможностями и знаниями.

«Отрадно, что конкурс вызывает интерес широкого круга лиц. Желаю всем достойно представить свои продукты, беспристрастной оценки и дальнейшей реализации проектов в экономике региона. Всем удачи», - добавил Александр Козловский.

На сегодняшнем мероприятии наградили и конкурсантов прошлого конкурса. Им вручили почётные грамоты и медали. Одним из членов жюри на конкурсе является глава администрации города Пскова Борис Елкин. Он поблагодарил организаторов за приглашение, пожелал конкурсантам удачи и отметил, что изобретения могут пригодиться как городу, так и региону. Сити-менеджер заметил, что поддерживает инициативу любого продвижения вперёд, включая этот конкурс.

Члены жюри заслушают доклады в пяти номинациях:

«Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро»;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели с патентом»;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели без патентов»;

«Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы без патентов»;

«Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы до 18 лет».

Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.