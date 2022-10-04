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Общество

День пожилого человека отпраздновали в отеле «Покровский»

05.10.2022 15:25|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста при поддержке отеля «Покровский» организовало праздник, приуроченный ко Дню пожилого человека. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отеле, мероприятие состоялось 4 октября.

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

За круглым столом собрали 50 участников проектной деятельности Красного Креста — детей войны. Гостей угощали блинами, фирменными булочками Шу, выпечкой. Главным номером развлекательной программы стало выступление юных учеников школы №11. В конце мероприятия всем вручили небольшие продуктовые наборы, предоставленные благотворительным фондом «Дари еду!».

«В такие хмурые, во всех смыслах этого слова, осенние дни, нам вдвойне приятнее поддержать такую инициативу. Мы принимали гостей в нашем конференц-зале, угощали, и смогли разделить радость от простых вещей – танцев, угощений, общения» - сказала директор отеля Ирина Кухи.
 

«В этот день было сказано немало добрых слов в адрес пожилых людей, но это лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед людьми старшего поколения», – заметила председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.

Теги: #день пожилого человека #Покровский
Источник: Псковская Лента Новостей
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