День пожилого человека отпраздновали в отеле «Покровский»

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста при поддержке отеля «Покровский» организовало праздник, приуроченный ко Дню пожилого человека. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отеле, мероприятие состоялось 4 октября.
Фото здесь и далее: отель «Покровский»
За круглым столом собрали 50 участников проектной деятельности Красного Креста — детей войны. Гостей угощали блинами, фирменными булочками Шу, выпечкой. Главным номером развлекательной программы стало выступление юных учеников школы №11. В конце мероприятия всем вручили небольшие продуктовые наборы, предоставленные благотворительным фондом «Дари еду!».
«В этот день было сказано немало добрых слов в адрес пожилых людей, но это лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед людьми старшего поколения», – заметила председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.