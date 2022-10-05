Общество

Псковские педагоги победили на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

Педагогические коллективы Псковской области победили на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном институте повышения квалификации работников образования.

Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» проводит министерство просвещения РФ, он является самым престижным творческим состязанием среди образовательных организаций и педагогов страны по вопросам воспитания детей, заметили в псковском учреждении.

В номинации «Программа воспитания школьников» принимали участие 153 образовательные организации, представляющие большинство регионов страны.

Победителем конкурса стал педагогический коллектив средней школы №7 имени В. Н. Пушкарёва муниципального образования «Островский район». Второе место с разницей в один балл заняли педагоги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова города Пскова. В «пятерке» лучших конкурсантов оказался и педагогический коллектив Центра специального образования №3 Великих Лук, который занял четвертое место.

«Поздравляем руководителей и педагогов названных школ с успешным выступлением на всероссийском конкурсе и Днем учителя. Таких высоких достижений еще не было в истории псковского образования в новом столетии», - отметили в институте.