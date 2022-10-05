Общество

Акцию по сбору еды для бездомных собак запустили в Пскове

Псковский городской молодёжный центр предлагает всем желающим принять участие в благотворительной акции «Коробка добра» по сбору еды для бездомных собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Желающим принять участие в акции можно приносить в центр сухой корм и различные крупы. Весь собранный корм волонтёры отправят в приют для бездомных животных «Шанс».

Пункт сбора работает по адресу: улица Максима Горького, 15. Молодёжный центр работает по будням с 10.00 до 17.00.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 56-44-44.