Общество

Поработать над эмоциональным интеллектом предлагают псковичам

Мероприятие в формате недели мастер-классов «Успешный соискатель» состоится с 17 по 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре.

Изображение здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В течение недели выступят пять спикеров из различных сфер, которые расскажут, как написать хорошее резюме и что необходимо для удачного прохождения собеседования.

Так, 17 октября об эффективной вербальной и невербальной коммуникации расскажет Олеся Назарой. На встрече участники узнают о важности понимания посыла человека, его настроя, откровенности, умения доказать свою позицию, рассказать главное о себе. Начало в 18:00. Запись на мероприятие проходит по ссылке.

На следующий день, 18 октября в 18:30, Ирина Владимирова, бизнес-тренер и сертифицированный коуч, проведёт практический тренинг, где в течение двух часов будет возможность в поддерживающей и безоценочной обстановке отработать навык самопрезентации и получить усиливающую обратную связь от тренера. Записаться на занятие можно по ссылке.

Узнать больше об эмоциональном интеллекте – способности человека понимать и принимать свои эмоции и, как следствие, управлять ими, а также о том, как устроен эмоциональный интеллект, почему его так важно развивать в любом возрасте и как он может облегчить жизнь в современных реалиях можно будет 19 октября. Спикером выступит Евгения Емцева, автор программ по «Осознанному мышлению». Начало в 19:00. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо предварительно зарегистрироваться.

В четверг, 20 октября в 19:00, региональный спикер, предприниматель и консультант по стилю Ульяна Рафаенко проведёт встречу на тему «Встречают по одёжке: Имидж делового человека», где можно узнать, как при помощи одежды комфортно и выигрышно пройти собеседование. Необходима предварительная запись.

Завершит неделю мастер-классов встреча с практикующим психологом по направлению социальных отношений Ириной Поповой – вместе с ней разберёмся, как начинающему специалисту начать реализовывать свою мечту. Мероприятие будет проходить 21 октября в 18:30. Ведётся предварительная запись, количество мест ограничено.

Запись на посещение каждого спикера ведётся отдельно. Организатором мероприятия выступает МБУ «Псковский городской молодёжный центр».