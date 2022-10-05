Общество

Скидку на оплату пошлин через портал Госуслуг решили отменить

Действие скидки в 30% на оплату пошлин через портал Госуслуг предлагают не продлевать на 2023 год. В 2020 году Минцифры выступило за ее продление на два года, соответствующий закон был принят и сейчас действует. Однако в дальнейшем скидку решили не продлевать — это учли в прогнозе доходов бюджета, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова.

При этом возможность оплаты со скидкой штрафов за нарушение ПДД сохранится.

Информацию подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев. «В свое время скидка сыграла стимулирующую роль и привлекла на портал госуслуг новых пользователей. Сейчас по многим услугам электронная оплата составляет 90 и более процентов. В связи с отменой скидки массового оттока пользователей мы не ожидаем, поскольку это не только выгодно, но и удобно», - цитирует его «Парламентская газета».

В связи с отменой скидки собираемость госпошлин и оперативность их оплаты может снизиться, предположил глава IT-Комитета Александр Хинштейн. Он сказал, что планирует вернуться к обсуждению этого вопроса: «Ситуация с формированием бюджета непростая, нужно выбирать приоритеты, но дополнительно мы с коллегами из правительства это обсудим».

Депутатов беспокоит сокращение финансирования универсальных услуг связи — тех, что должны быть доступны в любом населенном пункте страны. Это, по словам Александра Хинштейна, ставит под угрозу выполнение программы устранения цифрового неравенства, по которой к 2024 году 97 процентов российских домовладений должны быть обеспечены доступом в Интернет. Программа финансируется за счет обязательных отчислений оператора, напомнил депутат, и попросил кабмин найти возможность направить деньги в требуемом размере — около 15 миллиардов рублей, а не семи, как предлагается в проекте бюджета.

Мало запланировали и на модернизацию отделений почтовой связи — по пять миллиардов рублей в 2023 и 2024 годах. Этих денег, по мнению депутатов, будет недостаточно, чтобы отремонтировать почтовые отделения в сельской местности.

О поддержке российских цифровых сервисов и платформ, которые замещают ушедшие с рынка зарубежные, главу Минцифры спросил зампред IT-Комитета Антон Горелкин. По его мнению, у наших разработчиков есть серьезный потенциал для создания отечественного игрового движка, на основе которого смогут создаваться востребованные развлекательные продукты — компьютерные игры.

Строительство Wi-Fi-сетей в школах временно заморозят. В этом году Интернет пришел в 3,5 тысячи техникумов и колледжей страны, сеть доступна в 45 тысячах школ. «С 2023 года сосредоточимся на обеспечении безопасного бесперебойного доступа», — сказал Максут Шадаев. Wi-Fi работает в девяти тысячах школ 24 регионов.

Не будет нового набора по программе повышения квалификации преподавателей в области IT. Переподготовку прошли больше 20 тысяч педагогов, бюджетные ограничения пока не позволяют продолжить проект, сообщил глава Минцифры. Сократят и субсидии на дополнительное образование по цифровым профессиям, хотя программа, по словам Шадаева, оказалась востребованной. По ней государство предоставляло скидки до ста процентов на обучение по новым образовательным программам. «Доучим тех, кто уже начал, и оценим эффект», — прокомментировал министр.

Больше 40 тысяч школьников стали участниками проекта «Код будущего»: старшеклассники смогут бесплатно изучать языки программирования в частных компьютерных центрах, которые поддержит государство. Набор в программу в 2023 году сократят.

В полном объеме профинансируют запуск Fan ID - пропуск на стадионы по цифровому паспорту болельщика. Минцифры работает над повышением удобства системы для пользователей. Вскоре, возможно, человеку не придется посещать МФЦ, чтобы оформить Fan ID: для регистрации достаточно будет приложить мобильник к фотографии в загранпаспорте нового поколения, рассказал Максут Шадаев.