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Общество

Около ста школьников Пскова научат основам социального проектирования

06.10.2022 20:42|ПсковКомментариев: 0

Школа социального проектирования для школьников из трех общеобразовательных учреждений Пскова стартовала в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Обучение будет проходить для старшеклассников в школах №47 и №18, также лицее «Развитие». Основам социального проектирования планируется обучить до 100 детей.

В каждой из школ занятия проходят отдельно и состоят из серии из двух теоретических блоков с интерактивами и игропрактикой от команды 2018 — «Содействие». Цель обучения заключается в воспитании молодого поколения, формированию активной жизненной позиции и воспитанию личности созидательного типа, уточнили в пресс-службе.

В конце программы для школьников состоится публичная защита проектов, по результатам которой каждая команда участников сможет получить обратную связь от экспертов по их доработке для подачи на молодежные грантовые конкурсы.

В прошлом году систему обучения уже апробировали. Часть участников, прошедших школу социального проектирования, стали победителями конкурсов от Росмолодежи. В этом году программу обучения доработали, усилили мотивационную и интерактивную части.

Организаторами и преподавателями школы социального проектирования являются сотрудники грантового отдела АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» — Олеся Назарой, Денис Зиязов и Ульяна Рафаенко.

Теги: #школа #образование #Команда 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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