Наталья Скачкова покидает свой пост в правительстве Псковской области

Наталья Скачкова по собственному желанию покидает должность руководителя управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. Об этом она сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
«Пост покидаю с завтрашнего дня – с 7 октября по собственному желанию», - рассказала Наталья Скачкова.
Напомним, о том, что Наталья Скачкова будет назначена исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, стало известно в начале марта 2022 года.
Ранее Наталья Скачкова работала инспектором по пропаганде УГИБДД УМВД России по Псковской области, занимала пост первого заместителя начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона.
До Натальи Скачковой данную должность в правительстве региона занимала Наталья Плявинская, на сегодняшний день она руководит Фондом инвестиционного развития Псковской области.