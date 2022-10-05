Общество

Наталья Скачкова покидает свой пост в правительстве Псковской области

Наталья Скачкова по собственному желанию покидает должность руководителя управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. Об этом она сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Пост покидаю с завтрашнего дня – с 7 октября по собственному желанию», - рассказала Наталья Скачкова.

Напомним, о том, что Наталья Скачкова будет назначена исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, стало известно в начале марта 2022 года.

Смотрите также Наталья Скачкова возглавит управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона

Ранее Наталья Скачкова работала инспектором по пропаганде УГИБДД УМВД России по Псковской области, занимала пост первого заместителя начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

До Натальи Скачковой данную должность в правительстве региона занимала Наталья Плявинская, на сегодняшний день она руководит Фондом инвестиционного развития Псковской области.