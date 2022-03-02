Наталья Скачкова возглавит управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона

Исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области будет назначена Наталья Скачкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Наталья Скачкова. Фото: pskov.ru
Ранее Наталья Скачкова работала инспектором по пропаганде УГИБДД УМВД России по Псковской области, занимала пост первого заместителя начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона.
Наталья Плявинская, возглавлявшая это управление, назначена руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области.