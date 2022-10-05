Общество

Памятку по сохранению внутреннего равновесия подготовили для псковичей

Психологи МЧС и сотрудники силовых структур разработали памятку по борьбе с тревожностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Изображение: ГУ МЧС России по Псковской области

«Данные социологических исследований показывают, что в наши дни более половины взрослого населения страны сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Ежедневно люди оказываются в вихре событий и новостей, которые меняют жизнь. Такие изменения способны вызывать противоречивые чувства: от решительности, отваги и готовности действовать до страха, тревоги и чувства беспомощности», – отметили в ведомстве.

Психологи МЧС России считают, что можно научиться совладать со своими эмоциями, чтобы сохранять внутренне равновесие и помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Для этого совместно с психологами других силовых ведомств были разработаны специальные рекомендации о том, как справиться с тревогой и стрессом.

Специалисты дают советы о том, как вернуть себе ощущение контроля над ситуацией и снизить риск возникновения острого чувства тревоги. Среди основных рекомендаций - необходимость сосредоточиться на первоочередных делах, придерживаться постоянного режима дня, поддерживать свой круг общения.

Психологи отмечают, что для снижения острого чувства тревоги необходимо соблюдать информационную гигиену – выбрать 2-3 источника информации, заслуживающих доверия, определить периодичность и длительность изучения информационного поля и постараться интересоваться другими новостями, а не только тревожащей темой. Также не стоит пренебрегать физической активностью и не злоупотреблять алкоголем. В рекомендациях есть и советы по применению дыхательных практик и самоконцентрации.

Специалисты особо отмечают, если не удаётся справиться со стрессом самостоятельно, лучше обратиться за профессиональной психологической помощью по телефону горячей линии МЧС России: 8(800)775-17-17, психологической поддержки Вооруженных сил РФ: 8(800)550-67-98 или через интернет-службу экстренной психологической помощи МЧС России.