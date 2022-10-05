Общество

Псковские депутаты поздравили ветеранов с юбилеем

Псковских ветеранов с юбилеем поздравили депутаты городского парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Сегодня (6 октября - ред.) двое псковских ветеранов отмечают свой юбилей. Труженица тыла Анна Еремеева и бывшая несовершеннолетняя узница Зинаида Клокова празднуют свое 90-летие», - рассказали в пресс-службе.

От имени городских депутатов и от себя лично Юлия Пожидаева поздравила с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анну Еремееву. Парламентарий пожелала юбиляру «заботы со стороны родных и близких, крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой».

Бывшая несовершеннолетняя узница Зинаида Клокова отпраздновала свое 90-летие 4 октября. От имени председателя Думы Александра Гончаренко и от городских депутатов с юбилеем Зинаиду Клокову поздравил депутат Юрий Бурлин. Имениннице вручили приветственный адрес и цветы.

«Мы желаем Зинаиде Ивановне бодрости духа, крепкого здоровья, поддержки родных и близких», - добавил Юрий Бурлин на встрече с юбиляром.