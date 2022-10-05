Общество

Заседание антинаркотической комиссии прошло в Островском районе

На необходимость усовершенствования диагностики и системы тестирования на употребление наркотиков обратил внимание специалистов во время заседания антинаркотической комиссии глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Проблема, связанная с эффективным выявлением фактов употребления современных наркотических средств, назрела давно. Надо подключать наших областных депутатов и выносить её на федеральный уровень. К новым вызовам необходимо быть готовым», - написал глава района.

Подобную озабоченность разделил и начальник ОМВД России по Островскому району Анатолий Алексеев, докладывая о результатах деятельности территориальных правоохранительных органов района по выявлению и уничтожению сырьевой базы незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории Островского района в ходе оперативно-профилактической операции «Мак».

Кроме того, члены комиссии сошлись во мнении о необходимости усиления школьного и родительского контроля за страницами своих детей в социальных сетях по выявлению рисков, связанных с темой употребления наркотиков.