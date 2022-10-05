Общество

Цвет настроения «Псковская осень». ФОТОРЕПОРТАЖ

Климатическая осень пришла в Псков вместе с календарной. С 1 сентября город начало заливать дождем, его окутывали адвективные туманы и желтеющая листва, дули промозглые ветра. Отопительный сезон также начался непривычно рано – с середины месяца. За окном же в основном было холодно, а если не холодно, то дождливо. Горожане ожидали теплое бабье лето. И, кажется, наконец-то в октябре дождались. Выглянуло солнце, и осень заиграла новыми яркими красками.

Осенний Псков - в репортаже фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Вадима Боченкова.