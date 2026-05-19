В центре «Воин» утвердили 14 новых образовательных программ «Время юных героев»

В центре «Воин» прошел педагогический совет под руководством директора Дмитрия Шевченко. На нем были утверждены 14 новых образовательных программ для курсантов в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», в том числе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала центра «Воин» по региону.

Теперь вместо одной 72-часовой программы «Время юных героев» выстроена многоуровневая система из 14 программ, разделенных по специализациям и степени сложности. У молодых людей появилась возможность в летний период пройти углубленные программы по тактической и огневой подготовке, выживанию и разведке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами и снайпингу.

«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями. Поэтому при активном участии филиалов, которые подавали свои предложения, мы создали принципиально новую структуру. Теперь у нас есть базовые программы «Время юных героев. 1 уровень» и «Время юных героев. 2 уровень». А также 12 профильных программ со своей специализацией. И по каждой — два уровня сложности. Всего получилось 14 новых программ», — рассказал председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы России, Герой Луганской Народной Республики Виктор Водолацкий.

Главная цель нововведений — чтобы курсанты находились в центре «Воин» долгие годы, последовательно повышая мастерство в выбранном направлении. Благодаря новой системе курсант сможет осваивать военно-прикладные навыки на протяжении более чем пяти лет, переходя от первого ко второму уровню, углубляя специализацию и приобретая смежные компетенции.

«Мы видим большой интерес ребят к программам центра «Воин», и обновленный подход позволит сделать обучение еще более эффективным и увлекательным. Теперь курсанты смогут не только пройти базовую подготовку, но и выбрать направления, в которых хотят развиваться дальше — от тактических дисциплин до современных технологий. Особенно важно, что программы выстроены по уровням подготовки: это дает возможность ребятам системно совершенствовать свои навыки и возвращаться в центр за новыми знаниями и опытом», — отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Важно, что вне зависимости от выбранного профиля, в каждую программу включен обязательный блок спортивной подготовки. Курсанты будут участвовать в сдаче спортивных нормативов. Помимо военно-прикладных навыков, курсанты в ходе смен «Время юных героев» будут изучать историю страны и традиционные духовно-нравственные ценности, участвовать в культурных мероприятиях, смотреть патриотические художественные фильмы в рамках проекта «Воин.Кино», встречаться с Героями России и ветеранами специальной военной операции. На каждой смене запланированы занятие «Вооруженные силы Российской Федерации в специальной военной операции 2022-2026 годов», а также открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова», посвященный памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Летние военно-патриотические смены «Время юных героев» — флагманский проект центра «Воин», реализуемый с 2023 года. Они проводятся на базе детских оздоровительных лагерей и на базе всероссийских детских центров в формате практических учебно-тренировочных сборов, военно-спортивных игр и соревнований.

В 2025 году в филиале центра «Воин» в Псковской области через них прошли свыше 450 курсантов. Всего в рамках смен псковский филиал подготовил более 1756 юношей и девушек от 14 до 17 лет.

Также недавно в центре «Воин» была введена дополнительная общеразвивающая программа «Самооборона. 1 уровень», разработанная совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ). В нее входят базовые технические элементы, техника борьбы, приемы самообороны от вооруженного противника и комбинации освоенных приемов в парах. Программа рассчитана на курсантов в возрасте от 14 до 35 лет, ее объем составляет 36 академических часов. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию через формирование у курсантов осознания личной ответственности за защиту Отечества и готовности к служению Родине.

А до этого были утверждены четыре дополнительные общеразвивающие программы по спортивной подготовке «Спорт для смелых. Военно-спортивный курс». Они взаимосвязаны и являются ступенями в освоении целостной системы знаний, умений и навыков в области физической культуры и спортивной подготовки.

В рамках реализации дополнительных образовательных программ филиал в Псковской области проводит военно-спортивную подготовку детей, подростков и молодежи от 14 до 18 лет. В ходе обучения псковский филиал вооружает молодежь базовыми знаниями и навыками, которые пригодятся им как в повседневной жизни, так и в том случае, если они захотят посвятить свою жизнь службе в Вооруженных силах и других силовых ведомствах.

Инструкторы филиала в Псковской области принимают участие в подготовке военнослужащих ВС РФ, убывающих на СВО.