Члены Совета по молодёжной политике при Псковской гордуме посетили российский парламент

Молодёжь Псковской области посетила круглый стол в Госдуме. Об этом пишет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

«Моя команда организовала для ребят круглый стол в Государственной Думе. К сожалению, из-за рабочего графика не смог лично встретиться с участниками, но поручил помощникам провести разговор с молодёжью о будущем Псковской области, кадровых вопросах, поддержке молодых специалистов и о том, какие идеи сегодня волнуют новое поколение», - пишет депутат.

По его словам, участники поездки познакомились с деятельностью Государственной Думы, побывали в рабочем кабинете Александра Козловского, посетили Совет Федерации, встретились с сенаторами Натальей Мельниковой и Алексеем Наумцом, увидели исторический центр столицы.

Александр Козловский поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за организацию поездки Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе в Москву.

«Такие встречи и поездки — это не просто экскурсия, а возможность своими глазами увидеть, как устроена работа федеральной власти, почувствовать масштаб ответственности и понять, что большие решения принимают такие же люди, которым небезразлична судьба своей страны», - отметил депутат.