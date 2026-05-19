О героизме псковских пограничников рассказали на встрече «На страже рубежей Отечества»

Торжественное мероприятие «На страже рубежей Отечества» прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 19 мая, в преддверии Дня пограничника, который отмечается в следующий четверг, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Событие посвящено 100-летию со дня появления первого именного подразделения пограничных войск и призвано сохранить историческую память о мужестве и героизме защитников государственной границы.

«Сегодня пограничники выполняют свои должностные обязанности в непростых условиях, в том числе и в условиях специальной военной операции. Отрадно, что сегодня здесь присутствует и молодежь», - сказал председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов») Валентин Костенко.

«Псковские пограничники на высоком профессиональном уровне проявляют ежедневный героизм, верность своему долгу, выполняют боевые задачи на российско-украинском участке государственной границы. И в нашей истории уже есть современные герои-пограничники, имена которых уже навечно занесены в списки личного состава наших подразделений, одним из которых является майор Швед Александр Александрович», - рассказал заместитель начальника Пограничного управления УФСБ России по Псковской области Александр Горбачев.

Он напомнил, что в августе 2024 года, когда враг предпринял попытку вторгнуться на территорию РФ в Курской области, боевые задачи на том участке выполняли пограничники, которых возглавлял майор Александр Швед.

«Благодаря профессиональным действиям, мужеству и героизму наших ребят удалось замедлить продвижение неонацистов на территории нашей страны, тем самым дав драгоценное время жителям Курской области эвакуироваться в безопасный район. Благодаря этим героическим действиям много жизней удалось спасти, были созданы условия для их спасения. К сожалению, многие наши ребята погибли, как и майор Швед», - заключил Александр Горбачев.

В ходе мероприятия были представлены исторические материалы о героических страницах службы, прозвучали тематические музыкальные произведения, состоится показ видеосюжетов, посвящённых подвигам пограничников разных поколений. Особое внимание уделили именам героев, в честь которых названы подразделения пограничных органов, а также памяти сотрудников, погибших при исполнении воинского долга.