Общество

Синоптик рассказала, когда псковичам ждать первого снега

Ждать ли псковичам выпадения снега на следующей неделе, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшую неделю мы не прогнозируем осадки в виде снега. Температуры пока достаточно высокие - и ночные, и дневные. Ближайшую неделю погода преимущественно будет либо без осадков, либо с небольшими осадками. Если вероятность снега и будет, то после 15 октября», - отметила Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что дневные температуры по-прежнему могут достигать +12 градусов.

Отметим, 14 октября православные христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Именно в этот день в народе ожидали выпадения первого снега.