Общество

Псковский музей-заповедник организовал экскурсию для преподавателей колледжа в честь Дня учителя

Псковский музей-заповедник организовал в честь Дня учителя авторскую экскурсию по экспозициям преподавателям Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музей-заповедник и колледж связывают надежные партнерские отношения. Помимо организации совместных мероприятий, таких как выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы, они реализуют и другие формы совместной работы. Например, рамках производственной практики учащиеся колледжа получают новые знания на объектах учреждения культуры. В этом году ученики помогали сотрудникам музея-заповедника по направлениям IT и ландшафтного дизайна.

Преподавателям политехнического колледжа провели авторскую экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», показали картинную галерею, недавно отреставрированные Поганкины палаты и Палаты у Сокольей башни.