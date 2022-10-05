Общество

Выходные дни для студентов-доноров предлагают установить депутаты Северо-Запада

Освободить студентов-доноров от посещения образовательной организации в день сдачи крови и на следующий день предложили члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам. В заседании, прошедшем в Санкт-Петербурге, принял участие председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Дни отдыха за сдачу крови и её компонентов согласно Трудовому кодексу получают только официально трудоустроенные работники. На молодых доноров, обучающихся в высших учебных заведениях, правовое регулирование не распространяется. Рассматриваемый законопроект уже получил поддержку Совета законодателей РФ, а также студенческого сообщества и общественных организаций, проинформировал коллег председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

«Мы очень рады, что эта светлая инициатива обсуждается в этих стенах, и надеемся, она пройдёт дальше и реализуется внесением изменений в законодательство», – обратилась к депутатам руководитель межрегиональной общественной благотворительной организации «Национальный центр социальной помощи» Анастасия Нова. По словам представителя общественности, в Санкт-Петербурге около двух десятков отделений переливания крови, нуждающихся в помощи, и достаточно много студентов-доноров, которые не всегда могут вырваться с занятий, поскольку кровь можно сдать только в утреннее время.

«Эта инициатива действительно поможет студентам не только проявить гражданскую позицию, но и направить добрую энергию на нужное дело», - подытожила Анастасия Нова.

Члены комитета ПАСЗР по правовым вопросам единогласно проголосовали в поддержку предложенного законопроекта, отметив, что это будет большим и важным шагом в развитии всего донорского движения.

Комментируя инициативу о «донорском» выходном дне для студентов, Алексей Севастьянов назвал её справедливой: «По правде говоря, странно, что эта норма до сих пор не работала, и хорошо, что сейчас обратили внимание на существующее несоответствие: работающие доноры по закону имеют право на дни отдыха, а студенты, точно так же сдающие кровь, - нет. Уверен, что конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России также выступит в поддержку этой законодательной инициативы».

Напомним, конференция ПАСЗР, на которой будут приняты коллегиальные решения по предложенным постоянными комитетами вопросам, пройдёт в конце октября в Мурманске.