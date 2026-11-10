Отделение СФР по Псковской области с 1 января 2027 года начнёт назначать выплаты почётным донорам

С 1 января 2027 года отделение Социального фонда России по Псковской области принимает на себя новые полномочия — назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР». Соответствующий федеральный закон подписан Президентом Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении СФР.

Сегодня эти выплаты администрируют региональные органы социальной защиты. С нового года ответственность за их назначение и перечисление полностью переходит к Социальному фонду. Главное изменение для получателей — проактивный формат. Тем, кто уже получает выплату, не нужно обращаться в СФР или подавать новое заявление: переход произойдёт автоматически. Отделение определит право на выплату на основании сведений из государственных информационных систем, и назначит её в беззаявительном порядке.

Если гражданин впервые получит звание «Почётный донор России» в 2027 году или позже, выплату также назначат проактивно.

«Для нас это важный шаг в развитии принципа "одного окна". Мы используем уже отлаженные механизмы проактивного назначения, которые хорошо зарекомендовали себя на других мерах поддержки. Чтобы перечисление шло без перерывов, мы сверяем данные с Министерством социальной защиты. В настоящее время в регионе проживает 3,8 тысячи получателей этой выплаты», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Размер ежегодной денежной выплаты Почётным донорам в 2026 году с учётом индексации составляет 19 497 рублей 68 копеек. Выплата производится раз в год и не облагается НДФЛ. С переходом полномочий к Соцфонду сохранится привычный график перечисления — не позднее 1 апреля текущего года, а по вновь назначенным делам — единовременно после принятия решения.

За дополнительной консультацией можно обратиться в единый контакт-центр Соцфонда по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01, и в социальные сети отделения СФР по Псковской области — Mах, «ВКонтакте», «Одноклассники».