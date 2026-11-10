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Светлану Косачеву назначили проректором по учебно-методической работе ПОИПКРО

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Светлана Косачева назначена проректором по учебно-методической работе Псковского областного института повышения квалификации работников образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: ПОИПКРО

В 1998 году Светлана Косачева окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы», прошла профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление» (2010 год) и в Мурманском областном институте повышения квалификации работников образования по программе «Менеджмент в образовании» (2013 год).

Трудовую деятельность начинала с работы учителем русского языка и литературы, затем работала в должностях педагога, заведующего отделом и заместителя директора в сфере допобразования.

С 2014 года занимала посты в структурах управления образованием Мурманской и Псковской областей, курировала проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, осуществляла федеральные переданные полномочия по контролю качества образования.

Светлана Косачева с 2023 года занимала должность руководителя Центра олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа в Псковском государственном университете, имеет более чем 25-летний стаж работы в сфере образования.

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