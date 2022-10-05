Общество

Редкий минерал обнаружили в Дновском районе. ФОТО

Местный житель передал в Дновский музейно-выставочный центр редкий минерал – глендонит. Он его нашел в русле реки Рвовка.

Фото: газета «Дновец»

Глендониты образуют необычные формы в виде многолучевых звёзд. Этот минерал не имеет практического применения и популярен у коллекционеров, пишет газета «Дновец».

Специалисты по нетрадиционной медицине считают, что глендонит может справляться с лечением заболеваний нервной системы, устранять беспричинные страхи и тревоги, лечить депрессию, бессонницу, снимать нервное напряжение, раздражение и приступы гнева.

Согласно легенде, впервые глендониты обнаружили поморы, проживающие на берегу Белого моря. Они, ожидая приемлемой погоды для ловли рыбы и морских животных, ходили вдоль берега моря и смотрели на камешки, выброшенными волнами на побережье. Среди них попадались минералы, напоминающие ежей или кленовые листочки. Поморы назвали эти камни беломорскими рогульками.