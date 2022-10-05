Общество

Псковичи выяснили, откуда в городе появилась лиса. Видео

Откуда в Псков пришла лиса рассказал псковичам директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Видео с камер он выложил в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская».

Видео: Андрей Тарасов

Один из подписчиков отметил, что 8 октября лису видели возле стройки на улице Владимирская около 22:00.

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Напомним, что лису, бегающую на протяжении недели в Завеличье в Пскове, планируют поймать и отправить в заповедник. В связи с этим жителей города просят адекватно реагировать при встрече с животным.