Общество

Жителей Пыталовского района просят не беспокоиться из-за нарисованных крестов на объектах инфраструктуры

В социальный сетях бдительные местные жители Пыталовского района начали тревожиться, увидев нарисованные знаки крестов возле объектов инфраструктуры. Люди, испугавшись, что кто-то так фиксирует необходимые координаты, собираются их даже закрашивать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Просим жителей успокоиться и не наводить панику. Нанесение знаков в виде крестов – это обычный рабочий процесс геодезистов. Такими знаками отмечается координатная сетка, чтобы зафиксировать ее на местности при проведении геодезической съёмки», - сообщили в пресс-службе.

Жителям Псковской области пояснили, что раньше в землю вбивали арматуру, но уже давно геодезисты используют для таких пометок краску. Кресты – это работа геодезистов для проведения проектно-сметной документации. Также жителям Пыталовского района напомнили, что на приграничных территориях проводятся работы по модернизации образовательных и медицинских организаций. В частности, в деревне Линово будет строиться новая школа.