«Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 октября. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Ключевые темы этого выпуска:
- Происшествие недели – атака на Крымский мост.
- Очереди на границе: как решалась ситуация со скоплением беженцев на псковских погранпостах.
- На минувшей неделе в Псковской области продолжалась мобилизация: все более широкий размах приобретает участие граждан в помощи отправляющимся в зону спецоперации.
- Еще минус один – правительство Псковской области вторую неделею подряд несет кадровые потери.
- И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?