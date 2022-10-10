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Общество

«Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация. ВИДЕО

10.10.2022 14:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 октября. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Ключевые темы этого выпуска:

  • Происшествие недели – атака на Крымский мост.
  • Очереди на границе: как решалась ситуация со скоплением беженцев на псковских погранпостах.
  • На минувшей неделе в Псковской области продолжалась мобилизация: все более широкий размах приобретает участие граждан в помощи отправляющимся в зону спецоперации.
  • Еще минус один – правительство Псковской области вторую неделею подряд несет кадровые потери.
  • И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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