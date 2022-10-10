Общество

Теплая неделя ждёт жителей Псковской области

До +14°C ожидается в Псковской области на текущей неделе - с 10 по 16 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем дожди завтра, 11 октября, при прохождении фронта. Дожди будут достаточно интенсивны. Затем в течение четырех-пяти дней сохранится погода преимущественно без осадков. Температуры положительные днем – до 14 градусов тепла, и ночью – около 0 градусов», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что после 16 октября Псков вновь окажется на периферии циклона. «Нас будут ждать небольшие дожди и облачная погода», - добавила она.