Общество

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября

Атака на Крымский мост, ситуация со скоплением беженцев на псковских погранпостах, ход мобилизации в Псковской области, рейтинг 100 самых влиятельных псковичей и подборка скидок этой недели от ЦДИ в очередном выпуске «Ежедневника».

Дайджест-анонс в видеоформате помогает ежедневно получать информацию о самых актуальных и интересных материалах, которые выходят на ресурсах медиахолдинга «Гражданская пресса». Приятный бонус - прогноз погоды и обаятельная улыбка Александры Ивановой. Смотрите «Ежедневник» - будьте в курсе событий!