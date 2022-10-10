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Общество

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября

10.10.2022 17:51|ПсковКомментариев: 0

Атака на Крымский мост, ситуация со скоплением беженцев на псковских погранпостах, ход мобилизации в Псковской области, рейтинг 100 самых влиятельных псковичей и подборка скидок этой недели от ЦДИ в очередном выпуске «Ежедневника».

Дайджест-анонс в видеоформате помогает ежедневно получать информацию о самых актуальных и интересных материалах, которые выходят на ресурсах медиахолдинга «Гражданская пресса». Приятный бонус - прогноз погоды и обаятельная улыбка Александры Ивановой. Смотрите «Ежедневник» - будьте в курсе событий!

Теги: #ПЛНТВ #ежедневник
Источник: Псковская Лента Новостей
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