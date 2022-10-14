Для сбора виноградных улиток псковичам теперь нужно иметь разрешение

Для сбора виноградных улиток в Псковской области теперь нужно иметь несколько документов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Этим летом познакомился с фермером из Невельского района Алексеем Корочкиным, который занимается разведением виноградных улиток. Тогда мы обсудили вопросы развития хозяйства, в том числе, необходимость сохранения популяции улитки в Псковской области», - рассказал Михаил Ведерников.
По его словам, в этой сфере в регионе работают два юридических лица и один частный предприниматель. С ними губернатор также обсудил этот вопрос, в результате чего были приняты следующие решения:
«Уверен, наш местный деликатес будет набирать популярность, служить источником дохода для ответственных предпринимателей, радовать гостей региона и туристов», - добавил Михаил Ведерников.