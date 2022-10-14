Общество

Дополнительные средства выделят на строительство школ в Пскове и Гдове

Псковская область получит дополнительные средства на строительство двух школ в Пскове и Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Распоряжение о выделении финансирования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Строительство образовательных учреждений в Пскове на улице Киселева и в Гдове пройдет в рамках национального проекта «Образование».

Всего федеральное финансирование получат шесть регионов. Это Республика Алтай, Ингушетия, Мордовия, Тыва, Псковская и Курганская области. В общей сложности с помощью выделенных средств будет создано 22 современные школы и 7 детских садов и появится более 17,5 тысяч новых учебных мест, в том числе в небольших городах и сельской местности. На эти цели будет дополнительно направлено почти 4,3 миллиарда рублей.