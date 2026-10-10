Врач раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара

Для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Более того, по его словам, некоторым людям ограничение сладкого помогает легче контролировать общую калорийность рациона, а также уменьшает количество резких скачков аппетита и делает вкус привычных продуктов ярче.
В то же время, как отметил врач, психологически внутренний запрет на сладости иногда оказывается сложнее физиологического. Если человек объявляет шоколадку «запрещенным продуктом», она может начать занимать в мыслях гораздо больше места. Из-за этого возникает знакомый сценарий: несколько дней строгих ограничений, затем срыв и чувство вины, предупредил врач, пишет «Лента.ру».
При этом, по словам Белоусова, полностью исключать сахар требуется далеко не всем. В некоторых ситуациях врач действительно может рекомендовать жесткое ограничение определенных продуктов, например, при сахарном диабете, некоторых нарушениях обмена веществ или других заболеваниях. Но и в этом случае речь идет не о полном исключении всех сахаров и углеводов, а о конкретной лечебной стратегии, подчеркнул специалист.