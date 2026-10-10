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Врач раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара

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Для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Важно не путать отказ от сладкого с отказом от углеводов. Если человек перестает есть конфеты, торты и сладкие напитки, но продолжает получать углеводы из круп, картофеля, бобовых, овощей, фруктов и других продуктов, никакого дефицита сахара в организме не возникает», — объяснил Белоусов.

Более того, по его словам, некоторым людям ограничение сладкого помогает легче контролировать общую калорийность рациона, а также уменьшает количество резких скачков аппетита и делает вкус привычных продуктов ярче.

В то же время, как отметил врач, психологически внутренний запрет на сладости иногда оказывается сложнее физиологического. Если человек объявляет шоколадку «запрещенным продуктом», она может начать занимать в мыслях гораздо больше места. Из-за этого возникает знакомый сценарий: несколько дней строгих ограничений, затем срыв и чувство вины, предупредил врач, пишет «Лента.ру».

При этом, по словам Белоусова, полностью исключать сахар требуется далеко не всем. В некоторых ситуациях врач действительно может рекомендовать жесткое ограничение определенных продуктов, например, при сахарном диабете, некоторых нарушениях обмена веществ или других заболеваниях. Но и в этом случае речь идет не о полном исключении всех сахаров и углеводов, а о конкретной лечебной стратегии, подчеркнул специалист.

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