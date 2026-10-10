Методы защиты от киберпреступности обсудили в Псковском филиале Университета ФСИН России

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялось занятие в рамках профессиональной служебной подготовки сотрудников и курсантов, посвященное распространенным видам мошенничества и способам защиты от действий злоумышленников, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Перед участниками выступила оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Мария Андреева. Лектор рассказала о наиболее распространенных видах мошенничества, объяснила, какими методами злоумышленники обманывают граждан и какие приемы используют для получения доступа к личным данным и денежным средствам.

Особое внимание было уделено мошенничеству в социальных сетях. На конкретных примерах эксперт пояснила, как преступники используют поддельные аккаунты, фальшивые сообщения и различные предлоги, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Участники узнали, на какие признаки следует обращать внимание при общении в интернете и как распознать попытки обмана.

В завершение встречи лектор дала практические рекомендации, которые помогут обезопасить себя и своих близких от действий мошенников. Она подчеркнула важность осторожного обращения с персональными данными, проверки поступающей информации и отказа от передачи посторонним лицам кодов подтверждения и банковских реквизитов.