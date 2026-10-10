В Госдуме предложили маркировать корм для животных

Кормам для животных нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции и изымать партии, вызывающие последствия для здоровья питомцев, считает депутат Госдумы Ольга Степченко («Новые люди»).
Депутат отметила, что также необходима разработка четких и обязательных требований к безопасности наполнителей и игрушек, включая запрет на использование токсичных материалов и красителей, пишет РИА Новости.
«За некачественную продукцию (следует - ред.) ввести обязанность изымать опасные партии из продажи», - добавила политик.