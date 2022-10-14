Общество

Псковичи смогут оценить работу МЧС по борьбе с коррупцией

Онлайн-опрос граждан по оценке работы по противодействию коррупции проведет главное управление МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Опрос будут проводить с 15 октября по 15 ноября на официальном сайте управления в разделе «Противодействие коррупции». Каждый гражданин сможет оценить уровень проводимой МЧС работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, отдав свой голос за один из предложенных вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

«Мнение и голос граждан имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников главного управления», - подчеркнули в ведомстве.

В опросе может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы, пояснили в МЧС.

Напомним, в Псковской области функционирует телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: (8112) 79-99-99.