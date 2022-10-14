Общество

Вопросы дальнейшего сопровождения нацпроектов обсудили в Псковской области

Очередное совещание по реализации национальных проектов провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона начал с оценки ситуации в области: «Месяц назад мы с вами обсуждали основные риски этого года. К сожалению, приходится констатировать, что ситуация кардинально не изменилась. С учетом дополнительных средств показатель кассы вырос всего на 6% — с 50 до 56%. Если сравнивать с другими субъектами Северо-Запада, результат у нас скромный».

Михаил Ведерников не стал подробно останавливаться на совершенных ошибках и имеющихся сложностях, к разбору которых обращался неоднократно. В центре внимания — вопросы дальнейшего сопровождения проектов. Ключевую роль в контроле за качественным и своевременным исполнением нацпроектов губернатор отвел главам районов. При этом он напомнил, что ответственность с руководителей и кураторов региональных проектов никто не снимал.

«Руководство муниципалитетов должно проводить эту работу не факультативно, а в ежедневном режиме. И если на вашей территории реализуются проекты правительством области, то это тоже зона вашей ответственности, поскольку объект будет находиться у вас, и им будут пользоваться жители ваших районов. Нужно контролировать, объективно оценивать ситуацию, подсказывать заказчику, руководителям проектов и кураторам направлений, и вместе добиваться результатов в установленные сроки», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание районных руководителей губернатор обратил на необходимость работы в информационной системе «Государственные и муниципальные закупки Псковской области». К работе в ней еще не приступили город Псков, Гдовский, Дновский, Пустошкинский и Локнянский районы. Это, по словам Михаила Ведерникова, затрудняет контроль за реализацией проектов в муниципалитетах.

«Мы все должны работать в одной системе. Она позволяет видеть многие риски и управлять ими в рамках законодательства», — отметил глава региона. С докладами на заседании выступили руководители региональных проектов, кураторы направлений «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Здравоохранение».

По итогу обсуждения Михаил Ведерников акцентировал внимание глав районов, руководителей региональных проектов и кураторов направлений на конструктивном взаимодействии: «Если какие-то сложности возникают, своевременно информируйте. Времени очень мало осталось. Права на ошибку ни у кого нет».