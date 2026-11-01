Псковичам рассказали о трех способах снижения рисков в сезон ОРВИ в спортзале

Один чих в закрытом спортзале может «засеять» вирусами до 150 квадратных метров пространства, а в воздухе частицы с возбудителями держатся еще несколько минут. Как сообщили в управление Роспотребнадзора по Псковской области, этого достаточно, чтобы заразить целую группу на тренировке.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

«Именно поэтому безопасность в зале – это не только про комфорт, но и про меры, которые всех защищают», — отметили в ведомстве.

Для предотвращения рисков заражения в сезон ОРВИ, управление Роспотребнадзора по Псковской области рассказала о трех простых, но важных шагах.

Важно проветривать помещение между группами: приток свежего воздуха снижает концентрацию вирусов.

Также необходимо проводить дезинфекцию тренажеров и контактных поверхностей после каждой группы.

Людям, которые приходят в спортзал важно иметь личные коврик и полотенце.