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Псковичам рассказали о трех способах снижения рисков в сезон ОРВИ в спортзале

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Один чих в закрытом спортзале может «засеять» вирусами до 150 квадратных метров пространства, а в воздухе частицы с возбудителями держатся еще несколько минут. Как сообщили в управление Роспотребнадзора по Псковской области, этого достаточно, чтобы заразить целую группу на тренировке.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

«Именно поэтому безопасность в зале – это не только про комфорт, но и про меры, которые всех защищают», — отметили в ведомстве.

Для предотвращения рисков заражения в сезон ОРВИ, управление Роспотребнадзора по Псковской области рассказала о трех простых, но важных шагах.

Важно проветривать помещение между группами: приток свежего воздуха снижает концентрацию вирусов. 

Также необходимо проводить дезинфекцию тренажеров и контактных поверхностей после каждой группы.

Людям, которые приходят в спортзал важно иметь личные коврик и полотенце.

«Меньше контактов — меньше рисков», — заключили в ведомстве.

 

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