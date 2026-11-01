Псковские курсанты УФСИН познакомились с историей 234-го гвардейского полка

Представители совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России посетили музей 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщили в канале вуза в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России / Мах

Во время экскурсии курсанты познакомились с историей формирования и боевым путем соединения, а также узнали об участии его военнослужащих в вооруженных конфликтах. Экспонаты и архивные материалы позволили подробнее изучить службу десантников и традиции подразделения.

Экскурсию провели руководитель Комитета семей воинов Отечества Псковской области, член Общественной палаты Мария Филонова и офицеры дивизии.

Встреча завершилась показом короткометражного фильма «Освенцим», посвященного трагическим событиям Великой Отечественной войны и преступлениям нацистского режима. Просмотр стал продолжением разговора о сохранении исторической памяти.