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Псковские курсанты УФСИН познакомились с историей 234-го гвардейского полка

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Представители совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России посетили музей 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщили в канале вуза в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России / Мах

Во время экскурсии курсанты познакомились с историей формирования и боевым путем соединения, а также узнали об участии его военнослужащих в вооруженных конфликтах. Экспонаты и архивные материалы позволили подробнее изучить службу десантников и традиции подразделения.

Экскурсию провели руководитель Комитета семей воинов Отечества Псковской области, член Общественной палаты Мария Филонова и офицеры дивизии.

Встреча завершилась показом короткометражного фильма «Освенцим», посвященного трагическим событиям Великой Отечественной войны и преступлениям нацистского режима. Просмотр стал продолжением разговора о сохранении исторической памяти.

 
«История – это не просто страницы учебников, а живая память поколений. Изучая боевой путь 76-й дивизии, курсанты узнают о людях, посвятивших себя служению Родине. Важно понимать, что за каждой наградой и каждым событием стоят человеческие судьбы. Наша задача – сохранять эту память и передавать ее следующим поколениям», – заключила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин куратор совета по патриотической и поисковой работе Анна Волкова.

 

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