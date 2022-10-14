Общество

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приготовили хачапури по-аджарски

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приготовили хачапури по-аджарски в ресторане «Инжир». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«Под руководством су-шефа ресторана участницы научились правильного готовить хачапури. Затем за чашечкой чая они смогли попробовать свои блюда», - рассказали организаторы.

В официальной группе ресторана уже началось голосование за участниц и их результаты мастер-класса.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.