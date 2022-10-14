Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

48 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 124 611. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки от коронавируса избавились 76 пациентов, всего - 121 796. Скончались 1927 человек (+1).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 40704/20
- Великие Луки – 18164/5
- Бежаницкий район – 1597/2
- Великолукский район – 2842/0
- Гдовский район – 2227/0
- Дедовичский район – 3070/0
- Дновский район – 1002/0
- Красногородский район – 1122/1
- Куньинский район – 1055/1
- Локнянский район – 1198/1
- Невельский район – 5606/1
- Новоржевский район – 1340/2
- Новосокольнический район – 3295/0
- Опочецкий район – 3814/4
- Островский район – 6077/3
- Палкинский район – 1260/3
- Печорский район – 2939/0
- Плюсский район – 1956/0
- Порховский район – 4523/0
- Псковский район – 9676/3
- Пустошкинский район – 1569/2
- Пушкиногорский район – 1777/0
- Пыталовский район – 1918/0
- Себежский район – 2985/0
- Стругокрасненский район – 2104/0
- Усвятский район – 745/0
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