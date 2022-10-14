Общество

Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

48 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 124 611. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки от коронавируса избавились 76 пациентов, всего - 121 796. Скончались 1927 человек (+1).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 40704/20

Великие Луки – 18164/5

Бежаницкий район – 1597/2

Великолукский район – 2842/0

Гдовский район – 2227/0

Дедовичский район – 3070/0

Дновский район – 1002/0

Красногородский район – 1122/1

Куньинский район – 1055/1

Локнянский район – 1198/1

Невельский район – 5606/1

Новоржевский район – 1340/2

Новосокольнический район – 3295/0

Опочецкий район – 3814/4

Островский район – 6077/3

Палкинский район – 1260/3

Печорский район – 2939/0

Плюсский район – 1956/0

Порховский район – 4523/0

Псковский район – 9676/3

Пустошкинский район – 1569/2

Пушкиногорский район – 1777/0

Пыталовский район – 1918/0

Себежский район – 2985/0

Стругокрасненский район – 2104/0

Усвятский район – 745/0