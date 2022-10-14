Общество

Острая врачебная недостаточность

Вопрос нехватки медицинских кадров в Псковской области остро стоит уже не первый год. Решить проблему не помогают ни меры соцподдержки, ни подъёмные выплаты, ни открытый на базе ПсковГУ факультет для обучения медиков. Молодые врачи продолжают уезжать в другие регионы в поисках лучшей жизни, а на местах, в основном, работают пожилые специалисты.

Недавно Псковская городская детская поликлиника лишилась последнего кардиолога - врач вышла на заслуженный отдых. Псковская Лента Новостей выяснила, куда теперь обращаться мамам с детьми, которым требуется помощь узкого специалиста, каких ещё медиков не хватает в учреждении, и как можно устранить проблему кадрового голода в здравоохранении.

«Ушла на пенсию, устала»

К нам обратилась псковичка Ольга Кузнецова (фамилия изменена по её просьбе – прим. ред.) Она рассказала, что после обследования на УЗИ у её трёхмесячной дочери выявили небольшую патологию, которая не требует оперативного вмешательства. Однако необходимо уточнение диагноза и наблюдение кардиолога. Но его в детской поликлинике на Шестака теперь нет.

«Как давно, мне не уточнили, сказали, что, к сожалению, нет, и всё. И даже не знают, куда можно обратиться за консультацией. Предложили в «Святителя Пантелеймона» - платно. Чуть позже я выяснила, что можно получить консультацию в детской областной больнице на платной основе», - поделилась псковичка.

Она уточнила, что для её ребёнка ситуация пока не критична, и есть возможность обратиться за платной консультацией. Однако, заметила Ольга, в Пскове наверняка есть люди, у которых и проблемы серьезнее, и материальное положение стеснено.

Псковичка добавила, что в медучреждении на Шестака также нет окулиста. «У деток бывают проблемы с непроходимостью слёзных каналов, например. Да и просто профилактические осмотры положено проходить у окулиста, а его там нет», - отметила горожанка. Других претензий к поликлинике и качеству обслуживания она не имеет, врачи учреждения «работают нормально».

Мы связались с главным врачом детской городской поликлиники Эльвирой Мелех, которая заверила, что окулиста в медучреждении два - один работает в подразделении на улице Петровской, второй на Кузнецкой.

«А кардиолог у нас была женщина пенсионного возраста, ей больше 70 лет. Она ушла на пенсию, устала. Будем решать эту проблему, кого-то из молодых учить на кардиолога. Но не всё так быстро», - уточнила главврач.

Пока же кардиолог есть только в детской областной больнице, официальные договоренности по приёму маленьких пациентов городской поликлиники уже достигнуты. «Они нам выделяют места, и через педиатра родители могут обращаться», - подчеркнула Эльвира Мелех. По её словам, именно педиатр решает, насколько срочно нужна консультация, и при необходимости все вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Она сообщила, что приём кардиолога в детской областной больнице по направлению будет бесплатным. «Это наша обычная система, консультативная поликлиника много кого туда направляет, там все главные детские специалисты», - рассказала главврач.

На приём к педиатру, а также хирургу, стоматологу и гинекологу в детской городской поликлинике можно записаться через Госуслуги. К остальным узким специалистам можно попасть только после посещения педиатра.

Также в поликлинике работают два call-центра, их телефоны размещены найти на сайте учреждения. «Там всё подробно. Сайт у нас понятный, хороший, новый. Там можно ознакомиться со всеми путями записи», - заметила Эльвира Мелех. По её наблюдениям, сейчас практически никто не записывается в поликлинику традиционным способом — через регистратуру, родители предпочитают договариваться о приёме по телефону или через сайт госуслуг.

Наша собеседница добавила, что сейчас в детской поликлинике проводится вакцинация против гриппа. В наличии есть вакцины «Ультрикс» и «Совигрипп». Также здесь можно привить детей от коронавируса. При этом, уточнила Эльвира Мелех, от гриппа в настоящий момент прививаются гораздо активнее, чем от COVID-19, так как темпы заболеваемости снизились.

Лечить и учить — разные вещи

А кадровый дефицит всегда был и остаётся, продолжила главврач детской городской поликлиники. «Люди не очень охотно едут на периферию, потому что зарплаты немножко проигрывают столичным. Несмотря на то, что у нас очень хорошие меры социальной поддержки - и жилье выделяют, и найм жилья оплачивается, и подъемные платят, и дополнительные ежеквартальные выплаты, и наставничество присутствует», - вздохнула Эльвира Мелех.

Пока что очереди из желающих работать в псковских медучреждениях не стоит. В этом году в городскую детскую поликлинику пришли всего два новых специалиста. Это педиатр — коренная псковичка, вернувшаяся в родной город после прохождения ординатуры, и лор — жена военнослужащего, приехала вместе с ним из другого региона.

Депутат Псковского областного Собрания, Заслуженный врач РФ Виктор Антонов также считает, что всех существующих мер поддержки в сфере здравоохранения недостаточно. Причём нужно не только стимулировать медиков, но и обратить внимание на качество их подготовки.

«Если говорить про ПсковГУ, во-первых, это очень печально, если выпускники будут лечить наших граждан. Потому что их квалификация будет абсолютно никакой, наш университет не может подготовить врачей современного уровня», - уверен Виктор Антонов.

По его мнению, недостаточно назвать больницы региона клиническими и готовить на их базе будущих медиков, нужно еще и заниматься медицинской наукой. «Лечить и учить - вещи совершенно разные», - подчеркнул Виктор Антонов.

Он заметил, что данная система в своё время заработала в Новгородском государственном университете, но после того, как туда пригласили более 50 преподавателей из республик Средней Азии. По словам депутата, на новгородском медицинском факультете учат неплохо, но знания его выпускников все равно несравнимы с теми, что имеют выпускники фундаментальных медицинских вузов России. Виктор Антонов считает излишней организацию медицинских факультетов, так как классические медвузы выпускают достаточно врачей. «Только они, опять же, не идут работать по профессии», - констатировал народный избранник.

В качестве примера он привёл ПсковГУ, и речь не только о выпускниках факультета «Лечебное дело». Депутат уточнил, что ежегодно выпускаются сотни учителей, и лишь порядка 10% трудоустраиваются в школы. Причем большинство из тех, кто посвящают свою жизнь педагогике, выбирают Псков и Великие Луки. В районы едут крайне редко.

Сейчас в районных учреждениях здравоохранения, как правило, работают люди предпенсионного и пенсионного возраста. «И все они говорят: «Вот мы уйдем, а кто придет?» Кадровая проблема есть. Причин этому много, и кого-то обвинять в том, что так сложилось, я бы не стал», - добавил Виктор Антонов.

Он сам начинал трудовую деятельность в районной больнице - почти 9 лет отработал в Локне. Сначала хирургом, после стал главным врачом. Виктор Антонов посетовал, что в Пскове люди озабочены отсутствием узких специалистов, а в районах мечтают хотя бы о педиатрах.

Деньги выделяют, проблема остаётся

К сожалению, жалобы на нехватку педиатров, в том числе детских, - не редкость и для Пскова. Они то и дело мелькают на страницах соцсетей, СМИ и других ресурсах. «Один-два педиатра на все участки - это не нормально, нагрузка сильная, очереди из-за этого. Нам уже на прививку не попасть в день здорового ребенка (вторник), так как либо к педиатру не попасть из-за очередей, либо в процедурном кабинете медсестра разрывается между поликлиникой на Алтаева и Кузнецкой. Приходится с младенцем на руках искать окно в другой день, чтобы успеть и к врачу, и сразу на прививку. Поднимите им зарплаты. Они этого заслуживают», - такое сообщение оставила псковичка на сайте губернатора в марте.

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Ответ был размещён от имени председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко. Она пояснила, каким образом формируется заработная плата медицинских работников, от чего зависит её уровень. Председатель профильного комитета также обнародовала динамику заработной платы работников Псковской детской городской поликлиники за 6 месяцев 2022 года. Так, врачи ежемесячно получали более 60 тысяч рублей (в прошлом году - 56 205,26 рублей), средний медицинский персонал – свыше 36 тысяч (по итогам 12 месяцев 2021 года - 30 818,20 рублей), прочий персонал – более 30 тысяч рублей (годом ранее - 26 592,22 рублей).

А 1 октября должностные оклады работников были проиндексированы на 4%. Марина Гаращенко уточнила, что повышение оплаты труда медицинских работников происходит ежегодно и в среднем составляет 6-7% в год.

Также весной она говорила о том, что за два последних года за счет участия в нацпроекте «Здравоохранение» региону удалось вдвое сократить дефицит кадров в этой сфере: в медучреждения Псковской области привлекли почти 500 врачей и медработников, в том числе в сельские и отдаленные населенные пункты.

Для привлечения в область специалистов и ликвидации кадрового дефицита власти запустили несколько программ по социальной поддержке медработников, ординаторов и студентов-выпускников медвузов. В частности, врачей обеспечивают жильем. Кроме того, медикам ежегодно перечисляют компенсационные выплаты за коммерческий найм жилья. Сейчас эту поддержку начали получать и фельдшеры Скорой помощи.

По оценке властей, существенно сократить дефицит кадров удалось в том числе и за счет программы льготной ипотеки, а также благодаря запуску программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Однако, как справедливо заметил Виктор Антонов, этого всего мало. Он уверен, что проблему кадрового дефицита можно решить только двумя способами. Первый — это ввести распределение, как было при советской власти. Реализовать это в современных реалиях будет трудно. «И второй способ очень простой - надо платить заработную плату, как в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Москве. И всё будет в порядке», - подытожил Виктор Антонов. В качестве альтернативы он предложил еще один вариант - сделать зарплату врачей в Москве такой же, как в Псковской области. Но, вероятно, это ситуацию лишь усугубит.

Ульяна Ловыгина