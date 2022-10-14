Общество

Мост через ручей в Плюсском районе находится в аварийном состоянии

Мост через ручей Железный в Плюсском районе находится в аварийном состоянии. Об этом сообщил местный житель в группе «Ляды и их окрестности» в социальной сети «ВКонтакте».

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«В результате того, что одна из несущих балок разрушилась, настил моста провалился. Проезд затруднён. Вторая балка тоже находится в критическом состоянии (сгнила от времени). Есть опасность полного обрушения моста. Требуется срочная замена несущих балок моста и ремонт деревянного настила», - написал автор поста в группе.

Он уточнил, что мост через ручей расположен на участке муниципальной автомобильной дороги Ляды-Струйско, ответственность за который находится в компетенции администрации Плюсского района.