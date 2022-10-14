Общество

В Псковской области пройдет очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдёт на территории Псковской области с 17 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организатор мероприятия — управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Акция направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

«Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков! Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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