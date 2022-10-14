Активисты ТОС «Подкова» вышли на субботник по благоустройству спортивной трассы в Великолукском районе

Активисты ТОС «Подкова» вышли на субботник по благоустройству спортивной трассы в деревне Переслегино Великолукского района.
Фото: Наш путь
Как сообщает газета «Наш путь», работы включали в себя подсыпку сырых участков трассы, работы по обустройству дренажа; также активисты скосили траву в местах, где будут проходить лыжные гонки и лыжные прогулки. Кроме того, была сделана необходимая подсыпка на будущей волейбольной площадке.
Председатель ТОСа Надежда Аввакуменкова поблагодарила всех участников мероприятия.